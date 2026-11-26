La jueza Ruth Haggi Huerta, al frente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, desestimó la petición de Altos Hornos de México (AHMSA) para abrir una subasta pública y suavizar los requisitos de garantía económica, luego de dos convocatorias previas que no prosperaron en Monclova.

Según el planteamiento expuesto, la propuesta obedecía a la intención de los directivos ante la falta de recursos para seguir sosteniendo la administración de la sindicatura.

Decisión de la jueza sobre la subasta pública

En su determinación, la magistrada estableció que "no ha lugar a acordar de conformidad su solicitud, toda vez que la enajenación de los bienes y derechos que integran la masa concursal corresponden a las atribuciones legales conferidas legalmente al síndico", con lo cual el manejo de la venta queda bajo competencia exclusiva de esa instancia.

Dentro del mismo pronunciamiento, Haggi Huerta puntualizó el deber de cuidado sobre el patrimonio de la acerera y advirtió que el síndico "deberá obrar siempre como un administrador diligente en negocio propio, siendo responsable de las pérdidas o menoscabos que la empresa sufra por su culpa o negligencia".

Reacciones de Altos Hornos de México

Antes de este fallo, Gabriel Iván Sarabia Zúñiga, representante legal de AHMSA, sostuvo que las garantías elevadas desalientan a posibles postores y solicitó acelerar la operación, sin esperar acuerdos posteriores entre acreedores, con el fin de cubrir cuanto antes las obligaciones laborales pendientes con los trabajadores de Monclova.

Apoyado en los artículos 169, 178 y 197 de la Ley de Concursos Mercantiles, el tribunal impide que la compañía en quiebra fije directamente las condiciones de enajenación, dejando el avance hacia el pago de los obreros atado a las resoluciones y plazos del síndico.