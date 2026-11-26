Castaños, Coahuila.- Los primeros indicios de la temporada invernal se hicieron presentes en Castaños, donde habitantes encontraron sus vehículos cubiertos por una ligera capa de hielo en los cristales durante las primeras horas de este jueves.

El descenso de temperatura dejó una postal poco habitual para algunos automovilistas, quienes al salir de sus hogares observaron el hielo acumulado sobre los parabrisas y ventanas de sus unidades, una señal de las condiciones de frío que comienzan a sentirse en la Región Centro de Coahuila.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico para este 26 de noviembre, Castaños registraría una temperatura mínima de 6 grados centígrados y una máxima de 16, mientras que en Monclova se esperan valores de entre 7 y 17 grados.

Durante las primeras horas de la mañana, las condiciones fueron todavía más frías. En Frontera se reportó una temperatura cercana a los 5 grados centígrados, mientras que en Castaños el termómetro rondaba los 7 grados durante la madrugada.

Condiciones Meteorológicas en Castaños

El ambiente frío está relacionado con las condiciones meteorológicas que afectan al norte del país. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la masa de aire ártico asociada al frente frío número 8 mantiene bajas temperaturas en Coahuila y otras entidades del norte de México.

Aunque se espera que la temperatura aumente gradualmente durante el día, las mañanas y noches continuarán siendo los periodos de mayor frío, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones para evitar enfermedades respiratorias y accidentes.

Entre las principales recomendaciones se encuentra utilizar ropa abrigadora, especialmente durante las primeras horas del día; proteger nariz, boca y manos; evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

También se recomienda mantener puertas y ventanas cerradas durante las horas de mayor frío, consumir alimentos y bebidas calientes, así como evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión dentro de habitaciones sin ventilación, debido al riesgo de intoxicación por monóxido de carbono.

A los automovilistas se les exhorta a revisar las condiciones de sus vehículos, conducir con precaución durante las mañanas y retirar el hielo de los cristales antes de iniciar sus recorridos para mantener una visibilidad adecuada.

Recomendaciones para la Población

El primer amanecer con cristales congelados en Castaños recuerda que la temporada de frío comienza a hacerse presente y que la prevención será fundamental durante las próximas semanas.