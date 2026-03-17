Miguel Sánchez Leija supervisa fumigación ante infestación de garrapatas en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Salud Municipal atendió un reporte por infestación de garrapatas en la colonia Magisterial, donde se implementaron acciones inmediatas para contener el problema y prevenir riesgos a la salud.

El titular, Miguel Sánchez Leija, informó que tras recibir la denuncia de vecinos la semana pasada, personal de salud acudió al sitio en coordinación con inspectores y la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, confirmando que no se trataba de un caso aislado, sino de una infestación.

Ante ello, se procedió a la fumigación del domicilio afectado y sus alrededores, además de establecer un cerco sanitario en varias cuadras a la redonda para evitar la propagación. Asimismo, se tomaron muestras de garrapatas para determinar si son portadoras de rickettsiosis.

Como parte de las acciones, también se brindó atención a seis perros que presentaban una alta carga de parásitos, principalmente en orejas, donde se detectó la mayor concentración.

"Días posteriores regresamos a supervisar el área y el veneno sí hizo efecto; se encontraron muchas garrapatas muertas. Ahora estamos en espera de los resultados de las muestras para conocer el comportamiento actual de la garrapata", explicó el funcionario.

Finalmente, Sánchez Leija hizo un llamado a la población para mantener vigilancia constante en sus mascotas, revisándolas principalmente en zonas como pecho, cuello, orejas y cola, a fin de detectar y atender oportunamente la presencia de estos parásitos.