Alcalde Javier Flores Rodríguez inicia construcción de red de drenaje en Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- El alcalde Javier Flores Rodríguez encabezó el inicio de la construcción de la red de drenaje en la privada Catarina Peña y Francisco Villa, en la colonia Nueva Esperanza. Lo acompañaron autoridades municipales, estatales y vecinos beneficiarios, la inversión es de 156 mil 115 pesos.

En su mensaje, el alcalde destacó que estas acciones tienen un gran impacto social, pues mejoran la salud y calidad de vida de las familias. 'Estoy convencido de que trabajando de la mano gobierno y sociedad lograremos resultados sólidos y duraderos. Les pedimos paciencia durante las labores, porque aunque abrir una calle siempre es incómodo, el beneficio será permanente', dijo.

Flores Rodríguez reiteró su compromiso de seguir impulsando proyectos junto al gobernador Manolo Jiménez Salinas para beneficiar a la ciudadanía.

El regidor de Obras Públicas, Francisco González, presentó la ficha técnica. Detalló que los trabajos incluyen limpieza, trazo y nivelación de 42 metros cuadrados; demolición y reposición de 4.9 metros cuadrados de carpeta asfáltica; excavación de 63 metros cúbicos en zanja; instalación de 60 metros lineales de tubería de PVC sanitario de 200 milímetros de diámetro; construcción de dos pozos de visita con brocal y tapa de poliestireno; además de relleno, compactación y pruebas de laboratorio.

En representación de los vecinos, Adriana Ramírez agradeció a las autoridades por atender esta necesidad prioritaria en la colonia. 'Hoy celebramos una obra que es un compromiso real con nuestra salud, seguridad y dignidad. Este inicio es el primer paso para fortalecer la infraestructura y mejorar la calidad de vida en nuestra comunidad', afirmó.