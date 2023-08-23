Instalarán módulo de libros de texto

FRONTERA COAH-. Los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública no llegarán a Coahuila por lo que tanto padres de familia como maestros están en busca de los libros del ciclo escolar pasado, en Frontera se instalará un módulo para que la gente lleve sus libros y se lleven los que necesitan.



Así lo comentó Angélica Jacobo; directora de Educación en el municipio de Frontera, manifestó que lo anterior ha sido de sorpresa para los padres de familia y mientras eso se resuelve se tiene la instrucción de trabajar con los planes y programas de estudio con los que todavía se trabajó el año pasado por lo que los libros de texto tendrán que ser reciclados.

“Los nuevos libros se tardarán por eso los padres de familia andan un poco apurados porque el ciclo está por empezar y será sin libros pero para todos aquellos papás que tienen libros y no saben qué hacer con ellos pueden traerlos aquí con nosotros”, comentó la maestra.

Dijo que pueden entregarlos en el departamento de Educación en la presidencia municipal pero a su vez los padres que requieran libros pueden llegar y llevarse los que necesitan.

La maestra mencionó que ellos tienen libros que la misma gente les ha donado pero no hay libros escolares por lo que esperan que esta actividad funcione y sea de éxito para que los niños y adolescentes de primarias y secundarias puedan conseguir el material que necesitan para aprender.

Los interesados en entregar o recibir sus libros pueden acudir a, departamento de educación en un horario de 8:00am a 3:00 pm, es el horario regular, no se necesita ningún requisito para obtenerlos, en caso de tenerlos.