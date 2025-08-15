Inscripciones abiertas para aprender inglés en la UAdeC

El Centro de Idiomas de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Norte, anunció que este lunes 18 de agosto arrancarán sus cursos de inglés, dirigidos no solo a estudiantes y personal universitario, sino también a egresados y público en general.

La directora, Yesika Eugenia Martínez Villarreal, informó que el programa entre semana contempla clases de dos horas diarias, de lunes a viernes, durante ocho semanas, sumando 80 horas de capacitación. El costo es de 880 pesos para alumnos y trabajadores de la UAdeC, 1,300 pesos para egresados y 1,500 pesos para externos. El material didáctico se compra por separado.

Como alternativa, se ofrece un curso sabatino que inicia el 30 de agosto, con inscripciones del 25 al 29 de agosto, de 9:00 a 14:00 horas. Cada sesión será de cinco horas, también para completar 80 horas de formación.

El Centro de Idiomas atiende de 8:30 a 20:00 horas entre semana, con servicio continuo. Este viernes permanecerá cerrado, pero abrirá el sábado en su horario habitual.

Quienes ingresen por primera vez comenzarán en el nivel uno, mientras que quienes tengan conocimientos previos podrán presentar un examen de colocación con un costo de 50 pesos.

Martínez Villarreal recalcó que las inscripciones siguen abiertas y que el pago es único, sin cuotas adicionales, con el objetivo de ampliar las oportunidades académicas y profesionales mediante el dominio del idioma inglés.