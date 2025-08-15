Investigación complementaria tras homicidio calificado

Elian "N", acusado por el delito de homicidio calificado por ventaja en agravio de Luis Fernando Escobedo Calvillo, fue vinculado a proceso y enviado al penal de Saltillo, luego de una extensa audiencia celebrada este viernes en el Centro de Justicia Penal. El juez Nelson Herrera Ibarra autorizó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y justificada, y fijó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, que concluirá el 15 de octubre.

Durante la audiencia se resolvió la situación jurídica del imputado tras el vencimiento de las 144 horas solicitadas por su defensa para presentar pruebas. La abogada Ruth Hernández intentó que el delito fuera reclasificado como homicidio en riña, presentando fotografías de piedras arrojadas por la familia de la novia de la víctima, videos de cámaras de seguridad del domicilio del imputado, testimonios de sus familiares y comprobantes médicos de lesiones sufridas por su esposa Emily.

Sin embargo, el Ministerio Público mencionó que esas fueron pruebas contundentes que ubicaron a Elian "N" en el lugar de los hechos y lo señalaron como autor del ataque con arma blanca ocurrido la noche del 9 de agosto en la colonia Independencia Norte de Castaños. Entre estas pruebas destacan los videos de la agresión, el hallazgo del arma homicida en su domicilio y el testimonio de testigos presenciales, entre ellos Edith y Uriel, quienes relataron cómo fueron agredidos minutos antes de la llegada de la víctima.

Como se recordará según la carpeta de investigación, Luis Fernando, de 38 años, se encontraba en casa de su novia Dora cuando fueron alertados por una llamada telefónica de que su familia era nuevamente agredida por los vecinos. Al acudir al lugar, Luis intentó calmar los ánimos, pero fue herido en dos ocasiones con un arma blanca, una de las heridas fue profunda y dañó su corazón, provocándole la muerte por shock hipovolémico.

Durante la audiencia inicial, también se reveló que el padre del imputado permitió el ingreso de las autoridades al domicilio, donde fue hallada la navaja utilizada en el ataque, mientras que en la camioneta de Elian encontraron otra arma blanca y una manopla, con la que presuntamente Elian ya había agredido anteriormente a miembros de la misma familia.

El Ministerio Público además presentó un oficio que acredita una carpeta de investigación previa contra el imputado por agresiones previas con esa manopla, y una publicación en redes sociales donde presumía la agresión: "Enterito, ningún rasguño más que en los puros puños jaja, el que se lleva se aguanta".

A pesar de los esfuerzos de la defensa, el juez consideró que los elementos de prueba eran suficientes para vincularlo a proceso por homicidio calificado. Señaló que en los videos no se aprecia que la víctima agrediera a alguien, sino que intentaba controlar la situación. También cuestionó la reacción de la familia del imputado por no llamar a la policía de inmediato, optando por "pedir refuerzos" para continuar el conflicto.

Durante la audiencia estuvo presente María del Consuelo Escobedo, madre de la víctima. La investigación continúa, mientras Elian "N" permanecerá recluido en el penal de Saltillo en espera del avance del proceso judicial.