Alcalde Carlos Villarreal Presenta Carrera 5K Por la Juventud en Monclova

El alcalde Carlos Villarreal Pérez, acompañado del subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, y del director general del ICOJUVE, Iván Terashima, anunció la Carrera 5K 'Por la Juventud a Pasos de Gigante', que se llevará a cabo el domingo 31 de agosto en esta ciudad, como parte del cierre del Mes de la Juventud.

En rueda de prensa, se informó que la carrera tendrá carácter recreativo y familiar, no competitivo, y se espera la participación de más de 400 jóvenes de la región.

La actividad iniciará a las 7:00 de la mañana, con calentamiento previo desde las 6:30 en el Teatro de la Ciudad.

El director del ICOJUVE explicó que esta es la segunda edición del evento, ya que la primera se realizó en Saltillo, y ahora corresponde a Monclova recibirla.

'Queremos demostrar que los jóvenes están llenos de energía, entusiasmo y compromiso para construir el presente y futuro de nuestra región', expresó Terashima.

Por su parte, el alcalde Carlos Villarreal destacó la coordinación con universidades locales para invitar a los estudiantes y anunció que se entregarán 300 kits gratuitos a los primeros inscritos.

El director de Desarrollo Social, Gustavo Grimaldo, detalló la ruta: la salida será en el Teatro de la Ciudad, avanzará hasta el Monumento a Harold R. Pape, retornará hacia la Plaza Santa Ana y concluirá nuevamente en el Teatro.

Además, se recordó que dentro del Mes de la Juventud también se realizará un triatlón en Cuatro Ciénegas el 24 de agosto, como parte de las actividades que recorrerán las cinco regiones de Coahuila bajo las instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Villarreal Pérez concluyó que continuarán las actividades para los jóvenes permanentemente, pues son el presente y futuro de Monclova, y quienes ayudan a construir la grandeza de la ciudad y salir adelante ante los retos que pone la vida en el día a día.