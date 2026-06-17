Mujeres de Cuatro Ciénegas participan en taller de empoderamiento

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de impulsar el bienestar emocional, fortalecer la autoestima y generar espacios de crecimiento personal, la Instancia Municipal de la Mujer llevó a cabo el taller "Reconociendo a la Mujer que Soy", una actividad enfocada en brindar herramientas de reflexión y desarrollo para las participantes.

A través de dinámicas de convivencia y reflexión, las asistentes tuvieron la oportunidad de compartir experiencias, reconocer sus capacidades, identificar sus fortalezas y reafirmar el valor que representan en su entorno familiar, social y laboral.

Como parte de esta actividad, las participantes elaboraron una pulsera con colores simbólicos, representando emociones, valores y cualidades que forman parte de su identidad y que reflejan la importancia de reconocerse, valorarse y fortalecer su confianza.

Al respecto, el alcalde Víctor Leija Vega destacó que para el Gobierno Municipal es fundamental continuar generando acciones que atiendan, acompañen y fortalezcan a las mujeres, impulsando programas que contribuyan a su desarrollo integral y que les permitan sentirse respaldadas y escuchadas.

Señaló que la administración municipal mantendrá el compromiso de proteger, cuidar y empoderar a las mujeres, promoviendo espacios seguros donde puedan acceder a herramientas que fortalezcan su autonomía, bienestar y calidad de vida.

"Seguiremos trabajando para que cada mujer de nuestro municipio tenga oportunidades de crecimiento, acompañamiento y las condiciones necesarias para desarrollar todo su potencial", finalizó.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de construir una comunidad más fuerte, donde las mujeres sean reconocidas, valoradas y cuenten con el respaldo necesario para avanzar hacia un mejor futuro.