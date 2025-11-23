Llega la Brigada 'Unidas por Ellas'

SALTILLO, COAHUILA.- El Instituto Municipal de las Mujeres llevó a cabo la Brigada Naranja 'Unidas por Ellas' en el parque Abraham Curbelo donde se brindó información para concientizar y prevenir los diferentes tipos de violencia.

¿Qué ocurrió?

En el marco del mes de la sensibilización y prevención de la violencia contra las mujeres y las niñas, el Instituto trabaja para difundir información, así como brindar servicios psicológicos y legales.

Vanessa Fernández Tonone, directora de la dependencia, señaló que para el alcalde Javier Díaz González es prioridad impulsar y apoyar a las mujeres para que tengan una mejor calidad de vida.

En este sentido, las Brigadas Naranjas contribuyen para dar a conocer los diferentes tipos de violencia como lo son la psicológica, física, sexual, económica, digital, patrimonial, feminicida y obstétrica.

'Lo importante es que las mujeres conozcan esta información y puedan pedir ayuda en caso de estar pasando por algún tipo de violencia', dijo Vanessa Fernández Tonone.

¿Dónde se ha llevado a cabo la Brigada Naranja?

La Brigada Naranja 'Unidas por Ellas' se ha llevado a cabo también en los centros comunitarios de las colonias Loma Linda y Mirasierra, así como en el Instituto Tecnológico de Saltillo, la Línea Verde y la Universidad Carolina.

Durante los domingos de noviembre, la Brigada Naranja ha estado presente en la Ruta Recreativa para brindar información sobre los tipos de violencia, además de ofrecer servicios psicológicos y legales.

Vanessa Fernández Tonone, informó que en lo que resta del mes estará presente también en el Ateneo Fuente, el Multideportivo El Sarape, en la Ruta Recreativa, así como en colonias y ejidos de Saltillo.