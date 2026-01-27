Informa secretario de gobierno Oscar Pimentel González

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Con una inversión de 30 millones de pesos, el Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, fortalecerá del Sistema Intermunicipal de Agua en la Región Carbonífera (SIMARC), mediante la adquisición de equipamiento, herramientas y materiales. Como primer paso, se realizó la entrega de una unidad Vactor, especializada en el mantenimiento de redes de drenaje.

El anuncio fue realizado por el secretario de Gobierno, Oscar Pimentel González, durante gira de trabajo por el municipio de Múzquiz. En entrevista, el funcionario destacó que esta inversión representa un compromiso firme del gobierno estatal con el desarrollo de infraestructura hídrica en la región.

Pimentel González detalló que la unidad Vactor entregada tiene un valor estimado entre 1.5 y 2 millones de pesos, y representa la primera contribución tangible del gobierno de Manolo Jiménez al SIMARC.

"Es una aportación extraordinaria, porque estamos iniciando con la integración del sistema, y el Gobernador consideró fundamental hacer esta inversión para ponerlo en marcha", subrayó.

Importancia del sistema de agua

El secretario enfatizó la importancia de contar con un sistema de agua y drenaje eficiente, ya que su mal funcionamiento puede derivar en problemas de contaminación que afectan directamente la salud de la población. Por ello, dijo, es prioritario garantizar el adecuado mantenimiento de la red de drenaje y el correcto suministro de agua potable.

Visión de salud pública

Finalmente, Pimentel reiteró que esta inversión no solo responde a una necesidad técnica, sino también a una visión de salud pública y bienestar social. Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila busca sentar las bases para un sistema intermunicipal sólido, que beneficie a los habitantes de toda la Región Carbonífera.