Coahuila

Realizan encuestas en cruce fronterizo de Ciudad Acuña para evaluar Puente Internacional Número 2

Buscan conocer los motivos de cruce y patrones de movilidad de automovilistas y peatones.

Por Angel Garcia - 27 enero, 2026 - 02:56 p.m.
      Ciudad Acuña, Coahuila.– Un grupo de personas de una empresa encuestadora se encuentra realizando entrevistas a usuarios del cruce fronterizo con el objetivo de analizar la necesidad del Puente Internacional Número 2.

      Las encuestas se aplican a automovilistas y peatones que transitan por la frontera local, a quienes se les pregunta principalmente sobre el motivo de su visita a Ciudad Acuña y las razones de su cruce hacia Estados Unidos.

      Las encuestas se aplican a automovilistas y peatones en el cruce fronterizo.

      De acuerdo con los responsables, la información recabada permitirá conocer los patrones de movilidad y la demanda real del cruce fronterizo, como parte de un análisis sobre la viabilidad y utilidad del segundo puente internacional.

      Los datos recabados permitirán conocer la demanda real del cruce fronterizo.

      Las actividades de encuesta continuarán hasta el día viernes, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a participar, ya que el ejercicio toma sólo unos minutos y contribuye a generar datos relevantes para futuros proyectos de infraestructura fronteriza.

