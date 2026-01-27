Realizan encuestas en cruce fronterizo de Ciudad Acuña para evaluar Puente Internacional Número 2

Ciudad Acuña, Coahuila.– Un grupo de personas de una empresa encuestadora se encuentra realizando entrevistas a usuarios del cruce fronterizo con el objetivo de analizar la necesidad del Puente Internacional Número 2.

Las encuestas se aplican a automovilistas y peatones que transitan por la frontera local, a quienes se les pregunta principalmente sobre el motivo de su visita a Ciudad Acuña y las razones de su cruce hacia Estados Unidos.

De acuerdo con los responsables, la información recabada permitirá conocer los patrones de movilidad y la demanda real del cruce fronterizo, como parte de un análisis sobre la viabilidad y utilidad del segundo puente internacional.

Las actividades de encuesta continuarán hasta el día viernes, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía a participar, ya que el ejercicio toma sólo unos minutos y contribuye a generar datos relevantes para futuros proyectos de infraestructura fronteriza.