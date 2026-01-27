Hallan sin signos vitales a adulto mayor En su hogar en Villa de Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, confirmó el hallazgo sin vida de un adulto mayor en el interior de su vivienda ubicada sobre la calle Francisco Márquez, en el barrio Dos y Medio de esta Villa, informó el delegado, Diego Garduño Guzmán.

La persona fallecida fue identificada con el nombre de Jesús Arturo N., de 79 años de edad, quien era pensionado. La identificación fue posible gracias a datos proporcionados por vecinos del sector, quienes señalaron que el hombre vivía solo desde hace tiempo.

Norma García, vecina del lugar, relató que desde hacía tres o cuatro días no se veía a Don Jesús en el patio de su casa, lo cual les pareció inusual. Incluso, una de sus sobrinas se había comunicado vía telefónica con los vecinos para preguntar si lo habían visto, ya que no lograba contactarlo, lo que incrementó la preocupación.

Ante la falta de noticias, se solicitó la intervención de las autoridades. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al domicilio y, tras realizar una inspección ocular, confirmaron el deceso del adulto mayor. El área fue acordonada para preservar la escena y dar inicio a las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

En torno a las causas del fallecimiento, las autoridades informaron que todo apunta a una muerte natural, dado padecimientos de salud, sin embargo, el cuerpo fue trasladado a una funeraria local para realizar la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte.