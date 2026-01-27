Entrega Gobierno del Estado camión Vactor para fortalecer el sistema de drenaje en Múzquiz

Múzquiz, Coahuila. – Como parte del compromiso del Gobierno del Estado de fortalecer los servicios públicos en la región carbonífera, el gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó la entrega de un camión Vactor al municipio de Múzquiz, a través de un convenio de aportación destinado a mejorar la infraestructura del sistema de drenaje.

Entrega del camión Vactor

En representación del mandatario estatal, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, encabezó el evento y formalizó la entrega de la unidad al municipio que preside la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez, quien destacó la importancia de este apoyo para atender una necesidad prioritaria de la ciudadanía.

Durante su mensaje, la alcaldesa agradeció al gobernador Manolo Jiménez por el respaldo constante a la región carbonífera y subrayó que la incorporación del camión Vactor permitirá un avance significativo en las labores de rehabilitación, mantenimiento y atención de fallas en los sistemas de drenaje, tanto en Múzquiz como en municipios vecinos de la región.

Compromiso del Gobierno

Por su parte, el secretario de Gobierno, Óscar Pimentel González, señaló que esta acción forma parte del trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y los municipios para mejorar la calidad de vida de las y los coahuilenses, mediante el fortalecimiento del equipamiento municipal y la atención directa a problemáticas sociales.

Al evento asistieron también Francisco Tobías, subsecretario; Aracely Gutiérrez, así como autoridades municipales y estatales, quienes refrendaron su compromiso de continuar impulsando acciones en beneficio de la región carbonífera.