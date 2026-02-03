Coordinación entre gobiernos mejora la seguridad en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El secretario del Ayuntamiento de Ciudad Frontera, Daniel López Gaytán, destacó que la coordinación entre los distintos niveles de gobierno ha permitido obtener mejores resultados en materia de seguridad, así como una atención más cercana y eficiente a la población.

"Cuando existe coordinación entre todos los niveles de gobierno las cosas van a resultar mejor; la atención a la población es más fácil, ser cercanos a ellos y que ellos también se acerquen a las autoridades, ya sea local o estatal", expresó el funcionario municipal.

Señaló que estos avances son resultado de las estrategias impulsadas desde el Gobierno del Estado, encabezado por el gobernador Manolo Jiménez, en conjunto con los alcaldes y alcaldesas de la región, quienes han permanecido atentos a las acciones de seguridad, logrando resultados positivos que se reflejan en la tranquilidad de la ciudadanía.

López Gaytán indicó que este clima de seguridad ha generado confianza no solo entre la población, sino también entre nuevos inversionistas, al considerar que Coahuila es un estado donde las personas pueden transitar con tranquilidad a cualquier hora del día, sin mayores complicaciones.

En el caso particular de Frontera, destacó que la alcaldesa Sara Irma Pérez Cantú se ha sumado de manera activa a los esfuerzos del Gobierno del Estado y a la estrategia de seguridad, lo que ha permitido mantener al municipio como uno de los más tranquilos de la región.

Agregó que de manera constante se realizan operativos por parte de las corporaciones correspondientes, con el objetivo de garantizar que Frontera continúe siendo un municipio seguro para sus habitantes.