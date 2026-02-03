Familias esperan visita presidencial

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La mañana de este martes, Laura Velázquez Alzúa, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, realizó una visita a la Mina Pasta de Conchos para reunirse con viudas y familiares de los mineros que aún permanecen en el interior, con el objetivo de informar sobre los avances en las labores de rescate que lleva a cabo el Mando Unificado integrado por Comisión Federal de Electricidad (CFE); La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Detalles de la visita presidencial

Durante el encuentro también se abordó la próxima visita de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, programada para el 19 de febrero en la Región Carbonífera.

En la reunión se detallaron los trabajos realizados en la Lumbrera PCT-1, así como las acciones emprendidas en las galerías siniestradas y los hallazgos que se han visualizado hasta la fecha.

Las autoridades reiteraron que el proceso continúa bajo estrictos protocolos de seguridad y con el compromiso de avanzar en la recuperación del total de los restos de los trabajadores.

Esperanza de las familias

Las familias presentes manifestaron su esperanza de que las labores puedan acelerarse para lograr cuanto antes la recuperación de sus seres queridos.

Señalaron que, a pesar del tiempo transcurrido, mantienen firme la confianza en que el rescate se concretará y que finalmente podrán darles sepultura digna.

De igual forma, agradecieron las acciones emprendidas y el acompañamiento que realizará la Presidenta Dra. Claudia Sheinbaum Pardo en tierras del municipio de San Juan de Sabinas.

Ceremonia conmemorativa

Subrayaron que será la primera vez que una máxima autoridad federal se acerque directamente a las familias de los mineros fallecidos, justo en el marco del Vigésimo Aniversario de la tragedia que enlutó a toda la Cuenca Carbonífera.

Finalmente, se informó que aún se analiza el punto donde se llevará a cabo la ceremonia conmemorativa, aunque existe la posibilidad de que se realice en la Lumbrera Uno.

Las autoridades locales y federales trabajan en la organización del evento, que busca rendir homenaje a las víctimas y refrendar el compromiso de justicia con sus familias.