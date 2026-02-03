Oficializan subasta de AHMSA y MINOSA

MONCLOVA, COAHUILA. – La administración de Altos Hornos de México (AHMSA) confirmó que la convocatoria oficial y las bases para la subasta pública de sus activos esenciales ya se encuentran disponibles para consulta en su página oficial. Este anuncio marca el inicio formal del proceso de enajenación bajo los expedientes 77/2022 y 19/2023, correspondientes a los concursos mercantiles de la siderúrgica y de Minera del Norte (MINOSA).

El documento, alojado en el sitio www.ahmsa.com/convocatoria, establece que la subasta se llevará a cabo el próximo 27 de febrero de 2026 a las 10:00 horas. La sede del evento será el auditorio del edificio Sede del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México. Según lo aprobado por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, esta venta se realizará mediante un procedimiento especial de enajenación de activos.

Uno de los puntos más relevantes de las bases recién publicadas es que la venta se realizará de forma conjunta, en bloque y como una sola unidad productiva indivisible. Esto significa que los activos esenciales del complejo siderúrgico y minero no podrán ser fragmentados, con el objetivo primordial de lograr la reactivación de las operaciones que han estado suspendidas por más de tres años.

Finalmente, las bases estipulan un orden de prelación estricto para los recursos obtenidos: se dará prioridad absoluta al pago de las obligaciones laborales preferentes y créditos contra la masa. Con la publicación de esta convocatoria en el portal oficial, se garantiza la transparencia del proceso, permitiendo que los interesados accedan a los requisitos legales necesarios para participar en lo que se considera la etapa definitiva para el futuro de la empresa.