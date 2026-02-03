Ecoparque: responsables del robo al Observatorio Astronómico pagarán 120 mil pesos

Mediante un convenio judicial avalado por un juez, los responsables del robo y daños ocasionados al Observatorio Astronómico, ubicado en el Ecoparque, deberán pagar 120 mil pesos como reparación del daño, informó Ciro Joel de los Ángeles Palomo, jurídico del municipio.

El funcionario explicó que los hechos se registraron a mediados del mes de julio del año pasado, cuando personas ingresaron al Ecoparque y sustrajeron diversos equipos, además de provocar daños al inmueble mediante el robo del cableado eléctrico.

Aunque el equipo de mayor valor, como el telescopio y otros instrumentos, logró ser recuperado, los responsables deberán cubrir el monto correspondiente a los daños causados y la sustracción de material.

De acuerdo con el área jurídica municipal, actualmente existe un convenio judicial entre las personas que cometieron el robo y el municipio, el cual establece el pago de 120 mil pesos. Debido a la situación económica de cada uno de los responsables, el monto será cubierto en pagos, mismos que ya comenzaron a realizarse.

Por otro lado, De los Ángeles Palomo informó que en el mes de enero también se resolvió un caso relacionado con daños a instalaciones deportivas de la colonia 2 de Abril, ubicadas sobre la avenida Constitución, donde un vehículo se impactó contra la portería de la cancha, destruyéndola, además de aplastar una banca.

Indicó que, en este caso, se formalizó un convenio ante la Agencia del Ministerio Público con el responsable de los daños, quien realizó un pago inicial de 8 mil pesos mediante un oficio de ingresos.

El monto total del daño asciende a 28 mil pesos, el cual será cubierto mediante cuatro pagos adicionales de 5 mil pesos cada uno.

Finalmente, el jurídico del municipio señaló que los daños al patrimonio municipal se atienden de manera continua y reiteró a la ciudadanía que toda persona que se vea involucrada en hechos que afecten bienes públicos deberá hacerse responsable, de lo contrario, el departamento legal actuará conforme a la ley para recuperar y reparar los daños a los bienes que pertenecen a todos los ciudadanos.