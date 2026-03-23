Nuevos ministerios públicos llegan a la Fiscalía General del Estado en Coahuila

Con el objetivo de reforzar la atención en la Región Centro, la Fiscalía General del Estado recibió este día a cinco nuevos ministerios públicos, quienes serán distribuidos estratégicamente para fortalecer tanto las agencias foráneas como las áreas de investigación en la delegación regional, informó el delegado Everardo Lazo Chapa.

El funcionario explicó que actualmente se encuentran evaluando en qué puntos serán ubicados para aprovechar mejor su incorporación. Precisó que dos de los nuevos elementos serán asignados a agencias foráneas, específicamente en municipios como Cuatro Ciénegas y Frontera, mientras que el resto será reubicado dentro de la delegación para apoyar en atención temprana y en las mesas de investigación.

Lazo Chapa detalló que se trata de personas originarias de Monclova, quienes recientemente concluyeron el curso de formación para ministerios públicos, por lo que son elementos de reciente ingreso a la corporación. Destacó que su llegada representa un refuerzo importante para la operatividad de la Fiscalía, especialmente en áreas donde se requiere agilizar la atención y el seguimiento de carpetas de investigación.

Asimismo, adelantó que la próxima semana podrían concretarse dos bajas más dentro de las mesas de investigación que actualmente operan en la región, por lo que continúan revisando la integración del personal para mantener la cobertura en los distintos municipios. Aunque no precisó la cifra total de bajas acumuladas hasta el momento, señaló que el ajuste en la plantilla sigue en análisis conforme avanzan las evaluaciones internas.