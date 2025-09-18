Impulsan economía familiar con materiales de construcción y despensas en Villa Unión

VILLA UNIÓN, COAH. – Familias de Villa Unión y sus comunidades ejidales participaron en la venta de varilla corrugada de 3/8" a precios accesibles, como parte del programa Construyendo Juntos, impulsado por Mejora Coahuila.

Esta iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a materiales de construcción a bajo costo, permitiendo que más habitantes puedan mejorar sus viviendas y al mismo tiempo fortalecer la economía local.

Paralelamente, se dio el arranque del programa alimentario "Despensón", mediante el cual los vecinos adquirieron productos de la canasta básica, contribuyendo a mejorar su seguridad alimentaria.

Los asistentes coincidieron en la importancia de estos programas sociales, que no solo alivian la carga económica, sino que también fortalecen la unidad comunitaria y mejoran la calidad de vida de muchas familias.

La jornada concluyó en un ambiente de entusiasmo y agradecimiento, con la convicción de que, a través de la colaboración ciudadana y el respaldo de programas como Mejora Coahuila, Villa Unión sigue avanzando hacia un mejor futuro.