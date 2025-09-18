Instalan módulo del INE en Nava para trámites ciudadanos

NAVA, COAH. – Del 17 al 19 y los días 22 y 23 de septiembre, un módulo del Instituto Nacional Electoral (INE) estará atendiendo a la ciudadanía en las instalaciones del DIF Municipal de Nava, facilitando la realización de trámites como la obtención o actualización de credenciales de elector.

El horario de atención será de 9:00 a.m. a 4:00 p.m., y se solicita a los ciudadanos llevar la siguiente documentación en original y en buen estado:

Acta de nacimiento legible

Comprobante de domicilio reciente

Identificación oficial con fotografía vigente

Habitantes de Nava destacaron la importancia de contar con un módulo local, ya que evita traslados a otras localidades y acerca los servicios del INE directamente a la comunidad, facilitando el acceso a trámites esenciales.