Menor de 10 meses resulta herida en accidente vial en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Elementos del mando coordinado de Seguridad Pública Municipal atendieron un accidente registrado la noche del sábado en la intersección de la avenida 5 de Febrero y bulevar Hidalgo, en la Villa de Palaú, donde un vehículo terminó impactado contra un talud de tierra.

La conductora fue identificada como Nancy N, de 27 años de edad, con domicilio en la calle Ferrocarril número 1007 del barrio La Gloria, la cual se desplazaba a bordo de un Nissan March perdiendo el control de la unidad, sobreviniendo el percance.

Al lugar acudieron cuerpos de emergencia y elementos de Seguridad Pública, quienes brindaron atención inmediata, ya que en el accidente resultó herida una menor de 10 meses de edad, que viajaba en el automóvil y requirió asistencia médica.

El vehículo involucrado, un sedán Nissan con placas FFA-798-D, presentó daños considerables en la parte frontal y en el parabrisas, quedando inutilizado tras el impacto contra el talud de tierra.

Finalmente, las autoridades confirmaron que la menor fue trasladada a un nosocomio, para su valoración médica, mientras exhortaron a los conductores a extremar precauciones al circular por las principales avenidas de la localidad, a fin de evitar que situaciones similares pongan en riesgo la integridad de los pasajeros.