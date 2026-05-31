Oscar Ríos Ramírez lleva beneficios al ejido Santa María

NUEVA ROSITA, COAH.- Los habitantes del ejido Santa María, perteneciente al municipio de San Juan de Sabinas, expresaron su agradecimiento al alcalde Oscar Ríos Ramírez por los beneficios que ha llevado a la comunidad durante su trienio.

Las acciones implementadas han generado un impacto positivo en la vida de las familias, fortaleciendo el vínculo entre las autoridades municipales y la población.

Hace algunos días, la comunidad recibió la visita del presidente municipal y de la presidenta honoraria del Sistema DIF, quienes compartieron momentos de alegría y diversión con niños y madres de familia alusivo a los pasados festejos tanto del Día del Niño como el Día de Las Madres.

Estos eventos fueron reconocidos por los pobladores como una muestra del compromiso de las autoridades con el bienestar social.

El comisariado ejidal, Mario Ayala, destacó que la presencia de las autoridades refleja la atención constante hacia las necesidades de la comunidad. "Dijo que, el DIF siempre está al pendiente de la población" y expresó, la importancia de mantener cercanía con los habitantes.

En el ejido se anunció la colocación de nuevas letras monumentales que enaltecerán, la identidad del ejido Santa María, expresó el entrevistado. Con ello, se busca fortalecer el sentido de pertenencia y orgullo local, además de convertirse en un atractivo visual para visitantes.

Por lo anterior, el gobierno municipal reafirma su compromiso de trabajar de la mano con las comunidades rurales, impulsando proyectos que fomenten la integración social y el desarrollo cultural.

Los habitantes de Santa María esperan que las gestiones continúen y que sus peticiones sean atendidas como hasta ahora, en beneficio de todos.