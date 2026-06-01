Maestros de Coahuila se suman a paro nacional y exigen derogación de la reforma del ISSSTE

Docentes de las secciones 5 y 38 del SNTE realizaron una marcha y bloqueo en el bulevar Venustiano Carranza, en Saltillo, para respaldar el paro nacional del magisterio. Entre sus principales demandas destacan la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007, una jubilación digna y aumentos salariales reales.

SALTILLO, Coahuila.- Maestros afiliados a las secciones 5 y 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se manifestaron este lunes en Saltillo como parte de la jornada nacional de protestas convocada por trabajadores de la educación en diversas entidades del país.

Durante la movilización, que incluyó el cierre de carriles en el bulevar Venustiano Carranza y una marcha hacia las oficinas de la Secretaría de Educación estatal, los docentes expresaron su respaldo al paro nacional y reiteraron una serie de demandas laborales y de seguridad social que, aseguran, permanecen sin solución desde hace años.

Martín Sánchez Rodríguez, maestro rural con 30 años de servicio en comunidades marginadas de Coahuila, señaló que la principal exigencia del movimiento es la derogación de la reforma del ISSSTE de 2007, al considerar que afectó gravemente las condiciones de retiro de los trabajadores del sector público.

"Después de servir 30 o 40 años a tu patria, no puede ser que te paguen de esa manera", expresó al referirse al esquema de pensiones calculadas en Unidades de Medida y Actualización (UMA), mecanismo que, según afirmó, reduce el poder adquisitivo de los jubilados.

El docente también demandó una jubilación al 100 por ciento del salario, sin topes que limiten los ingresos de los trabajadores retirados, así como incrementos salariales acordes con la inflación. Criticó que los aumentos anunciados por el gobierno federal se distribuyan entre diversas prestaciones, reduciendo el impacto real en el salario base.

"Se habla de un incremento del 9 por ciento, pero al final al trabajador le llega mucho menos. Para los maestros de base representa apenas unos cuantos pesos diarios", sostuvo.

Otro de los reclamos expuestos durante la protesta fue la llamada "descompactación", medida que, según los inconformes, obliga a trabajadores que cambian de centro laboral a firmar documentos mediante los cuales diversas compensaciones y bonos dejan de integrarse al salario considerado para la jubilación.

Sánchez Rodríguez calificó esta práctica como un nuevo agravio a la seguridad laboral de los docentes y aseguró que las afectaciones se reflejan directamente al momento del retiro.

Respecto a la dimensión del movimiento, afirmó que las movilizaciones se desarrollan simultáneamente en distintas regiones de Coahuila y en varios estados del país. Aunque no ofreció una cifra de participantes, indicó que el número de asistentes continuaba creciendo conforme avanzaba la marcha.

El maestro precisó que la protesta está dirigida principalmente al gobierno federal, al que consideran su patrón institucional, y aclaró que mantienen una relación de respeto con el gobierno estatal. Por ello, solicitaron que las autoridades locales consideren la ausencia laboral de quienes participaron en la jornada de protesta.

Sánchez Rodríguez también cuestionó la relación entre líderes sindicales y partidos políticos, señalando que el magisterio ha visto incumplidas sus demandas por gobiernos de distintas fuerzas políticas.

"A nosotros nos ha quedado mal PRI, PAN, PRD y Morena. Los partidos van y vienen, pero los maestros seguimos esperando soluciones", afirmó.

Asimismo, rechazó que la movilización tuviera tintes partidistas, especialmente ante la cercanía de procesos electorales en la entidad. Indicó que los participantes ejercen su derecho a la libre asociación política, pero enfatizó que la protesta responde exclusivamente a demandas laborales.

Los manifestantes anunciaron que permanecerían en las instalaciones de la Secretaría de Educación hasta recibir una respuesta oficial o, al menos, la recepción formal de su pliego petitorio.

Y... ¿Las clases?

Fueron más de 500 maestros los que se dieron cita en la manifestación, lo que dejó a múltiples centros educativos de la región sin clases para niveles de preescolar y primaria, ocasionando la molestia e inconformidad de padres de familia, quienes manifestaron su descontento a través de las redes sociales.

Aunque no se realizó un número definitivo de escuelas afectadas por el paro de labores de hoy, cada uno de los maestros que asistió a la manifestación sugiere por lo menos un grupo de clases afecto. Algunos padres de familia señalaron que previamente fueron notificados por los propios maestros que esté lunes no habría clases, sin embargo, es una decisión que ha generado respuestas diversas por parte de los padres de familia, mientras unos apoyan estas manifestaciones, otros las cuestionan por la afectación al horario de clases.