Sonia Wong denuncia negligencia del ISSSTE tras accidente laboral

En silla de ruedas, con collarín y un esguince en una de sus extremidades inferiores, la docente Sonia Laura Wong Ramírez narra la situación que enfrenta.

La docente Sonia Wong enfrenta dificultades tras un accidente laboral en su camino al trabajo.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

NUEVA ROSITA, COAH.- Tras sufrir un accidente en el trayecto hacia su trabajo, la docente Sonia Laura Wong Ramírez denunció públicamente la presunta negligencia del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), luego de que se le negara una incapacidad médica pese a presentar un esguince en una de sus extremidades inferiores.

El hecho ocurrió el pasado 10 de marzo y, según la afectada, quedó registrado como riesgo de trabajo; hoy a varios días de lo ocurrido, ella tiene que acudir a cumplir con sus labores, en las condiciones en que se encuentra.

La maestra señaló que el directivo encargado de emitir la constancia de hechos circunstanciales se negó rotundamente a hacerlo, lo que la obligó a presentarse al día siguiente, 11 de marzo, a cumplir con su jornada laboral.

Wong Ramírez planea presentar quejas ante Derechos Humanos por la falta de atención del ISSSTE.

Ante la falta de apoyo, acudió posteriormente a una clínica en Sabinas, donde un traumatólogo intentó otorgarle la incapacidad, pero desistió al advertir que podría tener problemas legales, limitándose a recomendarle reposo.

"Yo siento que se está cuarteando mi derecho constitucional a la salud, por lo que acudiré a Derechos Humanos para presentar una queja por discriminación y ante las autoridades competentes en torno a la negligencia del ISSSTE", expresó Wong Ramírez, quien aseguró que la situación vulnera sus derechos como trabajadora de tres instituciones educativas.

La docente recordó que desde 2017 cuenta con un cambio de actividad debido a un diagnóstico de laringitis crónica disfuncional, lo que le impide alzar la voz de manera prolongada.

Además, relató que en diciembre de 2022 sufrió un golpe con un balón que detonó hernias cervicales, para las cuales se le había prometido una cirugía que nunca se concretó, recibiendo únicamente negativas y retrasos en los trámites de invalidez por parte de la institución médica.

Desde 2017, Sonia ha lidiado con problemas de salud que complican su situación laboral.

Finalmente, Wong Ramírez aseveró que la falta de apoyo y empatía por parte de las instancias oficiales constituye una negligencia médica y administrativa.

Subrayó que continuará con las denuncias correspondientes para exigir que se respeten sus derechos laborales y de salud, en busca de que casos como el suyo no se repitan entre otros trabajadores.