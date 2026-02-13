En escuelas primarias Activan en Castaños programa antibullying

CASTAÑOS, COAH.— Como parte de las acciones preventivas y de proximidad social, elementos de la Policía Municipal bajo la dirección del Licenciado Iván Alejandro Pérez Jiménez, pusieron en marcha un programa de prevención del acoso escolar en planteles educativos, enfocado en detectar riesgos y fortalecer la cultura del respeto entre estudiantes.

El operativo educativo fue implementado con el arranque del esquema denominado "Apadrina un Niño", orientado a la prevención del bullying escolar y a la intervención temprana de casos de hostigamiento dentro de las aulas.

Acciones de la autoridad

Las actividades iniciaron en la Escuela Primaria Rafael Cepeda, ubicada en la Zona Centro de Castaños, donde oficiales acudieron para dialogar con alumnos, docentes y personal directivo sobre las consecuencias del acoso, así como los mecanismos de apoyo y denuncia.

El programa busca prevenir situaciones de intimidación entre compañeros, fomentar valores como el respeto, la empatía y la inclusión, además de establecer protocolos claros de actuación ante cualquier señal de abuso escolar.

Durante la jornada, los uniformados impartieron pláticas preventivas, dinámicas de integración y orientación directa a los estudiantes, explicando a quién acudir y cómo pedir ayuda en caso de sentirse en riesgo dentro o fuera del plantel.

Detalles confirmados

Asimismo, se informó que el proyecto contempla la participación activa de maestros y padres de familia, con el fin de crear una red de apoyo que permita detectar oportunamente conductas de acoso y atenderlas antes de que escalen.

La Policía Municipal señaló que estas acciones forman parte de su estrategia de prevención social del delito, acercando a los oficiales a la comunidad estudiantil y reforzando la confianza de los menores hacia la autoridad.