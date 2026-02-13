Conductor se impacta contra objeto fijo en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAHUILA. – Un accidente vial se registró sobre la calle Hidalgo, en la esquina con 5 de Febrero, donde una camioneta se impactó contra un objeto fijo, generando la movilización de las autoridades policiacas.

De acuerdo con el reporte de Seguridad Pública, el conductor de la unidad perdió el control y terminó chocando, lo que provocó daños materiales en el vehículo y en la infraestructura urbana. Afortunadamente, no se reportaron personas heridas en el incidente.

El responsable fue identificado como Juan N, quien conducía una camioneta Toyota Tacoma, color arena.

Tras el percance, elementos de la corporación acudieron de inmediato al lugar para brindar apoyo y realizar las diligencias correspondientes.

Las autoridades señalaron que, aunque el accidente no dejó víctimas, se exhorta a los conductores a extremar precauciones al circular por la zona, ya que se trata de una intersección con alto flujo vehicular.

Finalmente, el vehículo fue retirado del lugar, mientras que el caso quedó asentado en el parte informativo de Seguridad Pública Municipal, que continuará con el seguimiento administrativo del hecho.