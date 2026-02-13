FreightCar America anuncia paro técnico en planta de Castaños; garantizan pagos y suspenden retenciones

CASTAÑOS, COAHUILA – La empresa ferroviaria FreightCar America informó de manera oficial a sus colaboradores sobre el inicio de un periodo de suspensión de labores bajo la modalidad de Paro Técnico, el cual entrará en vigor durante la segunda quincena de febrero.

La medida, comunicada a través de los canales internos de la planta, busca dar claridad a los trabajadores sobre su situación laboral y financiera durante los próximos días.

Periodo de suspensión del paro técnico

Puntos clave del anuncio:

* Periodo de suspensión: El paro está programado del 16 al 22 de febrero de 2026.

* Garantía de nómina: La empresa aseguró que el pago de salarios se realizará de manera puntual en los días de depósito acostumbrados.

* Beneficios temporales: En un esfuerzo por no afectar la liquidez de los trabajadores, se confirmó la suspensión de los descuentos de Infonavit y Fonacot a partir de la semana 8, beneficio exclusivo para quienes se encuentran bajo este esquema de suspensión.

Comunicación constante con los trabajadores

La directiva de la planta hizo un llamado a su personal para mantenerse informados a través de las vías oficiales. Se espera que cada viernes se emitan actualizaciones sobre el estatus de la operación y el posible retorno a las actividades normales.

Hasta el momento, la empresa no ha detallado las causas específicas de este ajuste operativo, aunque este tipo de medidas suelen estar ligadas a ciclos de producción o suministro de materiales en la industria ferroviaria de la región.