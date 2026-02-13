Poder Judicial concede finalmente acceso a Ismael Leija para subasta de Ahmsa

La Jueza Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles, Ruth Haggi Huerta García, otorgó una autorización excepcional para que Ismael Leija Escalante, en su carácter de Secretario General del Sindicato Nacional Democrático, asista a la audiencia de remate de bienes de AHMSA. Esta decisión modifica las restricciones originales de acceso, permitiendo que el líder sindical encabece una comitiva para vigilar el proceso de enajenación de la unidad productiva. La medida busca garantizar la transparencia y la protección de los derechos de los trabajadores durante la venta de activos.

Detalles de la audiencia pública

La audiencia pública para la recepción de posturas está programada para el próximo 27 de febrero de 2026 a las 10:00 horas. El evento tendrá lugar en el auditorio del edificio sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en la Avenida Revolución 1508, en la Ciudad de México. Originalmente, el protocolo establecía que los interesados solo podrían ingresar con un máximo de dos acompañantes, regla que fue flexibilizada específicamente para la representación de los obreros.

Acceso formalizado por el sindicato

Para formalizar este acceso, el sindicato presentó un escrito (folio 1418) donde detalló los nombres de las personas que pretenden asistir a la subasta. La autoridad judicial reiteró que todos los asistentes deberán cumplir con los requisitos de identificación oficial y acreditación de representación legal correspondientes. Esta apertura responde a la necesidad de que los trabajadores mineros y metalúrgicos tengan certeza sobre el destino de la planta productiva.

Finalmente, el tribunal recordó que las condiciones de comparecencia fueron establecidas desde el pasado 31 de diciembre de 2025 para regular el procedimiento especial de venta. El síndico de la quiebra deberá coordinar el ingreso de los representantes sindicales conforme a los términos de este nuevo acuerdo. Con esta resolución, se busca un equilibrio entre el orden procesal y la participación de los sectores directamente afectados por el concurso mercantil.