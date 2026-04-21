Celebran 60 Aniversario de Esc. Primaria "Nueva Rosita"

NUEVA ROSITA, COAH.- Con motivo del 60 aniversario de la Escuela Primaria "Nueva Rosita", se realizó una ceremonia conmemorativa que incluyó la develación de una placa alusiva al evento y la coronación de la reina en alusión a este evento, contando con la presencia de autoridades educativas y municipales.

En representación del presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, acudió el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento, quien encabezó la ceremonia junto a directivos, docentes y padres de familia del plantel.

Durante el acto, los asistentes se pusieron de pie para recibir a la reina del 60 aniversario, Ivana Yitzel Olvera Hernández I, acompañada de su chambelán Luis Eduardo Hernández Cerna, ambos estudiantes de tercer grado, sección D. La coronación fue realizada por las autoridades presentes, en un ambiente de alegría y orgullo escolar.

En su mensaje, el secretario del Ayuntamiento felicitó a los docentes, padres de familia y estudiantes por participar en esta celebración, destacando el compromiso de la institución en la formación de generaciones que han dejado huella en la comunidad.

"Niñas y niños, celebrar un aniversario más siempre será motivo de satisfacción. Felicito al director Sergio Eduardo Hernández Portales y a los maestros por fomentar estos valores, porque en el corazón de todos ustedes prevalecerá el recuerdo de su institución, que ha formado a miles de exalumnos hoy distinguidos profesionistas", expresó Mondragón Aguilar.

En dicho evento se contó además con la presencia de la asesora técnico pedagógica de la zona escolar 310, profesora Karla Maricela Flores González; Asesora técnica, profesora Perla Yamamoto; directora de servicios educativos regionales en los Municipios de Múzquiz y San Juan de Sabinas, profesora Nélida Santos Galván.

El Jefe de Sector en Nueva Rosita y Sabinas, profesor José Pompeyo Ruiz; licenciado Adolfo Garza, empresario neorrocitense; regidor municipal Ulises Cárdenas Herrera y como invitado especial y ex alumno del plantel, el director de la Secundaria Federal, Profesor Rubén Gil Bueno.