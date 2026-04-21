Detienen a maestro acusado de abuso sexual en sabinas; queda en prisión preventiva

SABINAS, COAH.- Autoridades ministeriales ejecutaron una orden de aprehensión en contra de un maestro identificado como Fernando N, de la Escuela Secundaria Venustiano Carranza, por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual en agravio de una alumna de tercer grado.

De acuerdo con la información oficial, la detención se llevó a cabo tras la integración de una carpeta de investigación en la que se recabaron elementos suficientes para solicitar el mandamiento judicial, mismo que fue cumplimentado por agentes de investigación en esta ciudad.

Detalles de la detención

El imputado fue puesto a disposición de un juez de control, ante quien se desarrolló la audiencia inicial, en la que el Ministerio Público formuló imputación por el delito señalado, relacionado con hechos ocurridos en el entorno escolar.

Durante la diligencia, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, además de dictar auto de formal prisión, por lo que el acusado permanecerá internado mientras avanza el proceso legal en su contra.

Plazos del proceso judicial

Asimismo, se estableció como plazo para el cierre de la investigación complementaria el próximo día 20, fecha en la que se prevé la continuación del proceso judicial y la definición de la situación jurídica del imputado conforme a derecho.