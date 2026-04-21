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Coahuila

PRI Coahuila registra precandidatos para 16 distritos locales

Aspirantes a candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudieron a registrarse ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos

Por Staff / La Voz - 21 abril, 2026 - 11:06 a.m.
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      Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 de abril de 2026.- Aspirantes a candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudieron a registrarse ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, en un proceso realizado en la capital del estado.

      Las y los precandidatos se presentaron puntuales a la cita para hacer entrega de la documentación correspondiente, acompañados por líderes de sectores y organizaciones, así como por presidentes de los comités municipales del partido, quienes respaldaron este ejercicio interno.

      Durante la jornada también se contó con la presencia de los demás aspirantes que integran la Alianza Ciudadana por la Seguridad, quienes igualmente acudieron a entregar su papelería como parte del proceso de registro.

      El Distrito 1, se encuentra siglado para el partido Unidad Democrática de Coahuila, siendo su aspirante a candidato Javier Navarro Galindo.

      Así, con la fuerte convicción de que la Alianza Ciudadana por la Seguridad se encuentra fuerte, asistieron los priistas:

      Distrito 2: Guillermo Ruiz Guerra

      Distrito 3: Claudia Garza Iribarren

       

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      Distrito 4: Cristina Amezcua González

       

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      Distrito 5: Esra Ibn Cavazos del Bosque

       

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      Distrito 6: Héctor Miguel García Falcón

       

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      Distrito 7: Sol María Luna Adame

       

       

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      Distrito 8: Ximena Villarreal Blake

       

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      Distrito 9: Verónica Martínez García

       

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      Distrito 10: Felipe González Miranda

       

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      Distrito 11: Héctor Hugo Dávila Prado

       

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      Distrito 12: José María Morales Padilla

       

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      Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez

       

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      Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart

       

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      Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre

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      Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés

       

      Los aspirantes coincidieron en señalar que acuden con orgullo y compromiso a cumplir con este proceso interno, confiando en los tiempos y resultados que marque el partido, para posteriormente atender los requisitos establecidos por las autoridades electorales.

      Asimismo, durante el evento se destacó el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha posicionado a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, con avances importantes en materia de educación, salud y generación de empleo.

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