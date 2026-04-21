PRI Coahuila registra precandidatos para 16 distritos locales

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a 20 de abril de 2026.- Aspirantes a candidatos a diputados locales del Partido Revolucionario Institucional (PRI) acudieron a registrarse ante el órgano auxiliar de la Comisión Nacional de Procesos Internos, en un proceso realizado en la capital del estado.

Las y los precandidatos se presentaron puntuales a la cita para hacer entrega de la documentación correspondiente, acompañados por líderes de sectores y organizaciones, así como por presidentes de los comités municipales del partido, quienes respaldaron este ejercicio interno.

Durante la jornada también se contó con la presencia de los demás aspirantes que integran la Alianza Ciudadana por la Seguridad, quienes igualmente acudieron a entregar su papelería como parte del proceso de registro.

El Distrito 1, se encuentra siglado para el partido Unidad Democrática de Coahuila, siendo su aspirante a candidato Javier Navarro Galindo.

Así, con la fuerte convicción de que la Alianza Ciudadana por la Seguridad se encuentra fuerte, asistieron los priistas:

Distrito 2: Guillermo Ruiz Guerra

Distrito 3: Claudia Garza Iribarren

Distrito 4: Cristina Amezcua González

Distrito 5: Esra Ibn Cavazos del Bosque

Distrito 6: Héctor Miguel García Falcón

Distrito 7: Sol María Luna Adame

Distrito 8: Ximena Villarreal Blake

Distrito 9: Verónica Martínez García

Distrito 10: Felipe González Miranda

Distrito 11: Héctor Hugo Dávila Prado

Distrito 12: José María Morales Padilla

Distrito 13: Luz Elena Morales Núñez

Distrito 14: María del Mar Arroyo Peart

Distrito 15: Julián Eduardo Medrano Aguirre

Distrito 16: Álvaro Moreira Valdés

Los aspirantes coincidieron en señalar que acuden con orgullo y compromiso a cumplir con este proceso interno, confiando en los tiempos y resultados que marque el partido, para posteriormente atender los requisitos establecidos por las autoridades electorales.

Asimismo, durante el evento se destacó el trabajo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, quien ha posicionado a Coahuila como uno de los estados más seguros del país, con avances importantes en materia de educación, salud y generación de empleo.