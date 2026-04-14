De la misa a la sorpresa: gana auto tras 38 años cumpliendo con predial

La constancia y disciplina de un ciudadano fronterense rindieron frutos. Jaime Cerna Castillo, de 61 años de edad, ex trabajador de AHMSA y reconocido en su colonia por su devoción al deporte y a la iglesia, resultó ganador de un automóvil último modelo tras cumplir puntualmente durante 38 años con el pago del impuesto predial.
El momento que marcó su vida ocurrió de forma inesperada. Jaime se encontraba en misa cuando intentaron localizarlo para darle la noticia. Fue hasta salir del servicio religioso que notó múltiples llamadas perdidas, por lo que acudió de inmediato a la Presidencia Municipal, llevando consigo su biblia.
Vecino de la calle Talleres, en la colonia Industrial, relató que el inmueble por el que ha pagado predial durante casi cuatro décadas es parte fundamental de su vida, al igual que sus valores de responsabilidad y fe. "Ya hacía falta uno, este que tengo ya está viejito, pero nos daba el servicio. Sentí mucha alegría", expresó emocionado tras confirmar que había sido acreedor al premio.
Comentó que en esta ocasión realizó un pago aproximado de 100 pesos por concepto de predial, lo que le dio derecho a participar en la rifa organizada por el municipio.
Jaime Cerna trabajó durante años en Altos Hornos de México (AHMSA), de donde salió por invalidez tras sufrir un accidente laboral, motivo por el cual actualmente se encuentra pensionado. A pesar de ello, continúa activo desempeñando labores en la colonia Occidental con maquinaria de roles.
El beneficiado vive junto a su esposa y su hija, Teresita Guadalupe, de 24 años, quien actualmente se encuentra estudiando, siendo su familia el principal motor que lo impulsa a seguir adelante.
Este tipo de incentivos, destacaron autoridades, buscan reconocer a los ciudadanos cumplidos, fomentando la cultura de responsabilidad en el pago de contribuciones municipales.