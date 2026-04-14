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Coahuila

Acuñense se coloca entre los cinco mejores del mundo en taekwondo juvenil

El atleta de Ciudad Acuña destaca en Tashkent 2026 y se posiciona entre la élite juvenil del mundo.

Por Angel Garcia - 14 abril, 2026 - 11:31 a.m.
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– El joven atleta acuñense Diego Chávez Espinoza logró posicionarse entre los mejores del mundo al obtener el quinto lugar en el Campeonato Mundial Juvenil de Taekwondo Tashkent 2026, representando a México en esta justa internacional celebrada en Uzbekistán.

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      Destacada participación en el torneo

      Con una destacada participación, Chávez Espinoza avanzó hasta la ronda de cuartos de final, demostrando su nivel competitivo frente a exponentes de alto calibre provenientes de distintas partes del mundo.

      El taekwondoín, quien se prepara en la Escuela de Taekwondo Maná de Acuña, consiguió imponerse en combates previos que lo llevaron a instalarse entre los ocho mejores del torneo.

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      Desafío en cuartos de final

      Sin embargo, en la fase de cuartos de final enfrentó al competidor de Jordania, Mohammad Dar Ali, quien se llevó la victoria con marcador de 2-0 en un combate cerrado, dejando fuera al mexicano de la contienda por las medallas.

      A pesar del resultado, Diego Chávez regresa a casa con la cabeza en alto tras una actuación que lo posiciona como uno de los mejores juveniles del mundo, convirtiéndose en motivo de orgullo para Ciudad Acuña y para México por su entrega y determinación en cada combate.

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