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Coahuila

Carrera por el autismo promueve inclusión y convivencia en Ciudad Acuña

Familias y niños participan en jornada recreativa para fomentar la conciencia social.

Por Angel Garcia - 14 abril, 2026 - 12:05 p.m.
Carrera por el autismo promueve inclusión y convivencia en Ciudad Acuña
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      Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad, se llevó a cabo una carrera por el autismo en la que participaron familias junto a niños con necesidades especiales.

      El evento se desarrolló frente a la Macroplaza, donde desde temprana hora se congregaron los asistentes para disfrutar de una mañana recreativa enfocada en la convivencia familiar y la sensibilización social.

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      El evento reunió a familias en la Macroplaza de Ciudad Acuña para fomentar la inclusión.

      Tras la carrera, los pequeños participaron en diversas actividades organizadas especialmente para ellos, en un ambiente seguro y de esparcimiento. Además, se instalaron distintos puestos que permitieron a las familias prolongar la convivencia en un entorno amigable.

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      Actividades recreativas para niños con autismo se llevaron a cabo tras la carrera.

      Este tipo de iniciativas impulsadas por Autismo Acuña buscan generar mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión, así como fortalecer el tejido social al integrar a más ciudadanos en este tipo de dinámicas.

      Autismo Acuña impulsa la conciencia sobre la inclusión en la comunidad.

      Autoridades y organizadores destacaron que cada vez son más las asociaciones que surgen en la ciudad con el propósito de brindar apoyo a personas con autismo y sus familias, consolidando esfuerzos para construir una comunidad más incluyente.

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