Carrera por el autismo promueve inclusión y convivencia en Ciudad Acuña

Ciudad Acuña, Coahuila.– Con el objetivo de fortalecer la inclusión en la comunidad, se llevó a cabo una carrera por el autismo en la que participaron familias junto a niños con necesidades especiales.

El evento se desarrolló frente a la Macroplaza, donde desde temprana hora se congregaron los asistentes para disfrutar de una mañana recreativa enfocada en la convivencia familiar y la sensibilización social.

El evento reunió a familias en la Macroplaza de Ciudad Acuña para fomentar la inclusión.

Tras la carrera, los pequeños participaron en diversas actividades organizadas especialmente para ellos, en un ambiente seguro y de esparcimiento. Además, se instalaron distintos puestos que permitieron a las familias prolongar la convivencia en un entorno amigable.

Actividades recreativas para niños con autismo se llevaron a cabo tras la carrera.

Este tipo de iniciativas impulsadas por Autismo Acuña buscan generar mayor conciencia sobre la importancia de la inclusión, así como fortalecer el tejido social al integrar a más ciudadanos en este tipo de dinámicas.

Autismo Acuña impulsa la conciencia sobre la inclusión en la comunidad.

Autoridades y organizadores destacaron que cada vez son más las asociaciones que surgen en la ciudad con el propósito de brindar apoyo a personas con autismo y sus familias, consolidando esfuerzos para construir una comunidad más incluyente.