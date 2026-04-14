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Coahuila

Regresan 34 mil alumnos a clases en Ciudad Acuña tras periodo vacacional

El director de Servicios Educativos, César Morales, destaca la importancia de cumplir con contenidos académicos y evaluaciones pendientes tras el regreso a clases.

Por Angel Garcia - 14 abril, 2026 - 11:54 a.m.
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      Ciudad Acuña.– Un total de 34 mil alumnos de nivel básico regresaron a las aulas en la región tras concluir el periodo vacacional, reactivando la actividad en los distintos planteles educativos.

      Desde temprana hora se observó nuevamente movimiento en escuelas de la localidad, con el retorno de estudiantes y personal docente para continuar con el ciclo escolar.

      Acciones de la autoridad

      El director de Servicios Educativos en la región, César Morales, informó que este periodo corresponde a la recta final del ciclo, por lo que se enfocarán en cumplir con los contenidos académicos y evaluaciones pendientes.

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      Asimismo, indicó que con el regreso a clases se llevará a cabo una revisión en los planteles para detectar posibles daños ocurridos durante el receso, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para los alumnos.

      Revisión de escuelas

      En caso de encontrar afectaciones, se analizará la posibilidad de hacer válido el seguro destinado a cubrir daños en las escuelas de la región, a fin de realizar las reparaciones necesarias sin afectar el desarrollo de las actividades educativas.

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