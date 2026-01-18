Redoblarán la seguridad en el 2026

SALTILLO, COAHUILA.- El alcalde Javier Díaz González informó que en el 2026 se redoblarán las acciones de seguridad en Saltillo, con la coordinación total que prevalece con todos los órdenes de gobierno.

"Aquí hay coordinación total con todos los órdenes de gobierno, siempre con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, porque la seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades", refirió el presidente municipal al llevarse a cabo la reunión de seguridad.

Mencionó que este año se trabajará al doble para mantener presencia de las y los elementos en todos los sectores de la ciudad, además de impulsar las acciones de proximidad con la ciudadanía.

"Somos la ciudad más segura del país y tenemos buenos indicadores en la materia, y todos buscamos que siga así", refirió Javier Díaz.

Disminución de robos y homicidios

En la reunión de seguridad, Miguel Ángel Garza Félix, comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, destacó que el año pasado concluyó con una disminución del 43.14 % en robos a casa habitación; 36.73 % menos en robos a negocio; 20 % menos en robos a personas; y 17.58 % menos en robos de vehículo automotor.

Además, se registró una disminución en homicidios, al pasar de 28 en el 2024 a 15 en el 2025, destacando la resolución del 100 % de los casos.

Acciones de seguridad y prevención

También se dieron a conocer hechos relevantes durante los últimos días, como detenciones, cateos y acciones de inteligencia, así como labores de proximidad y prevención.

Durante la reunión de seguridad se contó con la presencia del coronel Luis Adolfo Márquez Tello, comandante del 69 Batallón de Infantería; y de Hugo Gutiérrez Rodríguez, secretario de Seguridad Pública en Coahuila.

Además, participaron representantes de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de Coahuila y de diferentes instancias de seguridad.