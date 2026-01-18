Obras en Frontera: Sara Irma Pérez Cantú detalla proyectos pendientes de escrituración

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, informó que aún no ha sido posible continuar con la rehabilitación de plazas públicas y centros comunitarios en el municipio, debido a la falta de escrituración de algunos predios, proceso que calificó como tardado, aunque aseguró que no desistirán de las gestiones.

Explicó que uno de los proyectos más avanzados es el centro comunitario de la colonia Occidental Sur, el cual se encuentra prácticamente terminado, pero detenido por la ausencia de las escrituras correspondientes.

"Tenemos el centro comunitario de la Occidental Sur casi terminado; nos ha detenido la cuestión de las escrituras, pero en eso estamos para que nos las entreguen, debido a que la auditoría es muy estricta", señaló.

La edil precisó que realizar obras en terrenos que no son propiedad del Ayuntamiento puede generar observaciones por parte de los órganos fiscalizadores, lo que incluso obligaría a reintegrar la inversión realizada, situación que buscan evitar cumpliendo con todos los lineamientos legales.

Pérez Cantú agregó que ya se cuenta con el proyecto del centro comunitario de la colonia San Cristóbal y únicamente están a la espera de tener la escritura en mano para poder iniciar. En el mismo caso se encuentra el centro comunitario de la colonia Diana Laura, así como cuatro plazas públicas, cuyas escrituras esperan obtener para el mes de febrero.

Finalmente, la alcaldesa adelantó que también se dará continuidad a la segunda etapa del libramiento Carlos Salinas de Gortari, además de diversas obras al interior del municipio de Frontera, como parte de los proyectos prioritarios de la administración.