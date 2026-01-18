Detienen a hombre por abuso de dos menores en Monclova

La Fiscalía General del Estado investiga un caso de abuso sexual en contra de dos niñas de 5 y 8 años de edad, registrado en la colonia Los Cedros de Monclova, hecho que ha generado profunda indignación y preocupación social.

De acuerdo con información confirmada por la Delegación de la Fiscalía en la Región Centro, el presunto responsable es un hombre de entre 50 y 60 años de edad, quien ya fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente.

El delegado regional informó que desde que se tuvo conocimiento de los hechos se activaron de inmediato los protocolos de atención a víctimas, trabajando de manera coordinada con la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), a fin de integrar de manera adecuada la carpeta de investigación y garantizar la protección integral de las menores.

Las autoridades señalaron que, debido a la naturaleza del delito y para salvaguardar los derechos de las víctimas, no se pueden proporcionar mayores detalles; no obstante, reiteraron su compromiso de actuar con firmeza y conforme a la ley.

La Fiscalía General del Estado aseguró que las investigaciones continuarán hasta esclarecer plenamente los hechos y que se buscará que el presunto responsable enfrente todo el peso de la ley, priorizando en todo momento el interés superior de la niñez.