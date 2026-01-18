Cierre temporal en calles de Frontera por trabajos de bacheo

FRONTERA, COAHUILA.- Con una inversión cercana a los cinco millones de pesos, el municipio de Frontera avanza en el programa integral de bacheo que se aplica en distintos sectores de la ciudad, priorizando aquellas vialidades con mayor deterioro y rezago.

El regidor de Obras Públicas, Orlando Hipólito Plaza, dio a conocer que estos recursos permitirán atender calles estratégicas en diversas colonias, comenzando por la Zona Centro. Señaló que el objetivo es prolongar la vida útil de las vialidades, disminuir los daños a los vehículos y mejorar la imagen urbana.

Como parte de estas acciones, cuadrillas del Departamento de Obras Públicas realizan trabajos de bacheo sobre la calle Presidente Carranza, una de las arterias con mayor flujo vehicular en el primer cuadro de la ciudad. Las labores forman parte del plan de mejoramiento de vialidades que se ejecuta de manera gradual.

Debido a los trabajos, esta vialidad permaneció cerrada de forma temporal, con el fin de facilitar las maniobras y garantizar la seguridad tanto del personal como de los ciudadanos.

Finalmente, el funcionario indicó que los trabajos se realizan conforme a un calendario, por lo que se prevén cierres parciales o totales en algunas calles, exhortando a los automovilistas a tomar rutas alternas y respetar la señalización preventiva.