Javier Díaz González refuerza la seguridad en Saltillo con 500 cámaras

Saltillo, Coah.- Como parte de las inversiones en materia de seguridad para el próximo año, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, dio a conocer que se sumarán 500 cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial, lo cual será posible con el apoyo de empresarios y del gobernador Manolo Jiménez Salinas. El alcalde hizo este importante anuncio durante su mensaje del Primer Informe de Gobierno, en el que refrendó su compromiso con la seguridad pública y reiteró que es la prioridad de prioridades de su gobierno. "Vamos a seguir haciendo importantes inversiones como parte de las estrategias que tenemos para mantener a Saltillo como una de las ciudades más seguras a nivel nacional; esto será posible con el trabajo y apoyo de todos los sectores sociales y productivos", afirmó Díaz González.

El edil señaló que esto se suma a las inversiones que ya se han hecho en este rubro, entre las que destacó la compra de patrullas, casetas de vigilancia, oficinas móviles y drones, por mencionar algunas. El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, detalló que estas 500 cámaras de videovigilancia se sumarán a las mil 633 cámaras que ya están instaladas en todos los sectores de la ciudad, de las cuales 893 son municipales y 740 estatales. "El anuncio que hizo el alcalde Javier Díaz González en relación con estas 500 cámaras adicionales es una muy buena noticia para el tema de la seguridad pública en la ciudad", afirmó Garza Félix. El comisionado de Seguridad afirmó que las cámaras de videovigilancia son monitoreadas de manera permanente en el Centro de Control y Comando C2, el cual está enlazado al C4 de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado. Miguel Ángel Garza afirmó que las cámaras de videovigilancia son una valiosa herramienta en las tareas de prevención y reacción, que complementa las labores que realizan los elementos policiales.