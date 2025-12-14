Arteaga: Profepa clausura fraccionamiento y Acueducto 1000 por daños ambientales

SALTILLO, Coahuila.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) ordenó la suspensión de dos obras en la Región Sureste de Coahuila: el fraccionamiento Montecana, ubicado en el municipio de Arteaga, y trabajos del proyecto Acueducto 1000, a cargo de Aguas de Saltillo (Agsal). La medida se tomó tras detectar modificaciones al uso de suelo en áreas forestales sin la autorización correspondiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). De acuerdo con la dependencia federal, ambas intervenciones generaron afectaciones a ecosistemas considerados estratégicos, principalmente en las sierras de Arteaga y Zapalinamé, donde se localizan extensas zonas de bosque de pino. Profepa indicó que este tipo de acciones representan un riesgo para la biodiversidad y los servicios ambientales que brindan estas áreas naturales.

Acciones de la autoridad

En el caso del fraccionamiento Montecana, la clausura se efectuó el 26 de noviembre en una superficie de aproximadamente 8.14 hectáreas, donde ya se había realizado el desmonte. Al día siguiente, el 27 de noviembre, personal de Profepa colocó sellos de clausura en un tramo del Acueducto 1000, específicamente en el punto donde se desarrollaban trabajos para la instalación de una caja de válvulas expulsoras, tras detectarse remoción de vegetación forestal. La autoridad ambiental explicó que las obras incluían la apertura de caminos y la eliminación de vegetación de bosque de pino piñonero y su sotobosque, lo que podría derivar en pérdida de cobertura vegetal, afectaciones a la fauna y alteraciones al equilibrio ecológico de la región.

Reacción de Aguas de Saltillo

Ante la suspensión, Aguas de Saltillo informó que los trabajos observados por Profepa correspondían a la sustitución de una tubería previamente existente y subrayó que la medida no comprometerá el suministro de agua potable para la ciudad. La paramunicipal señaló que se mantendrá a la espera de la resolución oficial del procedimiento y reiteró que el abasto para los usuarios está garantizado. Profepa precisó que las clausuras se sustentan en lo establecido por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así como en la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, y tienen como objetivo frenar la pérdida de cobertura vegetal y asegurar un aprovechamiento responsable de los recursos forestales.