Capta Saltillo 15 mdd en inversión hotelera

Saltillo, Coahuila.- Saltillo concluye este 2025 con una captación superior a los 15 millones de dólares en inversiones hoteleras, impulsadas por la expectativa que genera la celebración del Mundial de Fútbol 2026, informó Héctor Horacio Dávila Rodríguez, vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Moteles en Coahuila.

Destacó que este escenario resulta clave para dimensionar lo que deparará el próximo año a la industria de la hospitalidad en Coahuila, particularmente en la región sureste, donde los establecimientos deberán estar preparados para atender la llegada de turistas extranjeros.

Asimismo señaló que se prevé que visitantes provenientes de otros países se hospeden en municipios como Saltillo, Ramos Arizpe y Arteaga, desde donde se trasladarán a la ciudad de Monterrey para presenciar los encuentros mundialistas, lo que representará una importante derrama económica para la entidad.

Agregó que en los próximos meses se espera la inauguración de nuevos hoteles, lo que fortalecerá la oferta de hospedaje y así permitirá hacer frente a la alta demanda que se anticipa durante el evento deportivo internacional.