Faustino Aguilar llama a vacunarse tras primer caso de Influenza A(H3N2) en México

Ante la confirmación del primer caso de Influenza A(H3N2) en México, autoridades del sector salud exhortaron a la población a vacunarse y a retomar las medidas preventivas adoptadas durante la pandemia, particularmente en esta temporada invernal y el próximo periodo vacacional.

A nivel nacional este viernes se confirmó el primer caso de Influenza A(H3N2) en México, también conocido como "super gripa" que se ha registrado tanto en Estados Unidos, como en Europa.

Faustino Aguilar Arocha, jefe de la 04 Jurisdicción Sanitaria, señaló que hasta el momento no se tiene un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Salud que indique alguna alerta específica; sin embargo, subrayó la importancia de no bajar la guardia y reforzar las acciones de prevención.

Mencionó que esta nueva cepa es parte de los casos que se registran durante la temporada de otoño-invierno, por lo que llamó a la población a protegerse y vacunarse para reforzar las defensas. Señaló que en la Secretaría de Salud se cuenta con suficiente biológico de la vacuna contra la influenza, tanto en los centros de salud y hospitales, por lo que insistió en la necesidad de acudir para vacunarse.

"Tenemos suficiente vacuna, es una vacuna tetravalente que inmuniza contra los grupos A y B, por lo que exhortamos a la gente a que se vacune para protegerse y lograr una adecuada inmunización".

Así mismo mencionó que es importante mantener las medidas básicas de cuidado que se adoptaron en la pandemia del Covid, como el uso de cubrebocas sobre todo en los lugares concurridos, el uso de gel antibacterial y lavado frecuente de manos, además de abrigarse bien.

Respecto a la gravedad que puede representar la influenza, explicó que ésta depende en gran medida de las condiciones de cada persona, del sistema inmunológico, enfermedades previas que pueden bajar las defensas. Señaló que aunque no se ha recibido ninguna indicación oficial extraordinaria, es necesario mantenerse preparados y reforzar la difusión de las medidas preventivas.