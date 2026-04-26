Javier Díaz González destaca la seguridad y la comunidad

Miles de familias acudieron este domingo a la Ruta Recreativa para celebrar a las niñas y los niños en el festejo organizado por la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como la "Ruta por Amor a la Salud", que brindó cientos de servicios médicos a la comunidad.

El alcalde agradece a las familias

Al recorrer ambos eventos, el alcalde Javier Díaz González agradeció la asistencia de las miles de familias que se dieron cita a la Ruta Recreativa y resaltó que ver a las familias celebrando en un clima de paz y tranquilidad en las calles, es posible gracias a la seguridad que hay en Saltillo, lo que no sucede en otras partes del país.

"Para nosotros la seguridad es y seguirá siendo la prioridad de prioridades; garantizar la paz y la tranquilidad de las y los saltillenses, poder tomar las calles como en este momento, disfrutar el Día del Niño y de la Niña con nuestras familias, pero lo más importante es generar comunidad, aquí en Saltillo trabajamos todos los días", agregó Díaz González.

El alcalde recordó que, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, ENSU, del INEGI, nuestra ciudad sigue siendo la capital más segura de México, y que además, la Policía Municipal de Saltillo es la segunda más efectiva y la segunda más confiable del país.

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Actividades recreativas para la comunidad

El Comisionado de Seguridad Miguel Ángel Garza Félix, acompañado del General de Brigada de Estado Mayor Juan Carlos Quiroz Muñoz, Comandante de la Sexta Zona Militar, y del capitán de Navío Juan Antonio Castelán Santiago, comandante de la base de operaciones de la Marina en Coahuila, comentó que el festejo se llevó a cabo de las 9:00 a las 11:00 de la mañana, pero la gente comenzó a formarse desde temprana hora.

"Esta celebración poco a poco está teniendo un lugar en la agenda de las familias y a nosotros nos da mucho gusto porque trabajamos permanentemente en reforzar los lazos de confianza con la comunidad porque esto es muy importante para la seguridad en Saltillo", dijo.

El festejo se llevó a cabo en un ambiente familiar donde niñas y niños pudieron disfrutar de shows de lucha libre, payasos y transformes, toro mecánico, brincolines, granja de animales, refrigerios, dulces, rifa de regalos, pintacaritas, música, juegos mecánicos.

Policías de Saltillo, además de Bomberos y elementos del Ejército Mexicano que también participaron, realizaron distintos juegos y dinámicas con niñas y niños.

Servicios de salud en la Ruta Recreativa

Durante la Ruta Recreativa también se llevó a cabo la segunda edición de la Ruta Por Amor a la Salud, que es promovida por el alcalde Javier Díaz González y la presidenta honoraria del DIF Municipal Luly López Naranjo, en la que ofrecieron servicios gratuitos a la población.

A esta segunda edición se sumaron instituciones del sector salud, así como organizaciones de la sociedad civil con servicios preventivos y de detección.

"Para nosotros la salud es muy importante, por eso trajimos de nueva cuenta esta Ruta por Amor a la Salud a la Ruta Recreativa, para que los paseantes pudieran aprovechar los múltiples servicios que se ofrecieron", comentó Díaz González.

Entre los servicios, que se ofrecieron en la explanada del Ateneo Fuente, estuvieron disponibles la unidad móvil del programa "Amor en Movimiento" del DIF Saltillo, con servicios de odontología, audiometría y optometría.

Además hubo consultas médicas generales y de pediatría, vacunación, detección de cáncer de piel, diabetes, hipertensión, VIH, hepatitis, y VDRL, antígeno prostático, salud dental, nutrición y asesoría psicológica.

También exámenes de la vista, bariátricos, y electrocardiogramas, pláticas de prevención, capacitación en RCP y conduce sin alcohol, así como baños garrapaticidas para las mascotas.

Esta segunda edición de la Ruta Por Amor a la Salud, que se realizó desde las 8:00 de la mañana hasta las 12:00 del mediodía, fue muy bien recibida por parte de los paseantes a la Ruta Recreativa.