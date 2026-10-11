Realiza Saltillo maratón atlético

SALTILLO, Coahuila.— Con la participación de más de mil 500 corredores locales, nacionales e internacionales, el alcalde Javier Díaz González dio el banderazo de salida a la quinta edición del Maratón Saltillo La Moderna 2026, destacando la consolidación de la capital coahuilense como sede de eventos deportivos masivos sustentados en sus niveles de seguridad.

Previo al arranque, el edil enfatizó que la promoción del deporte constituye un eje prioritario de su gestión para fortalecer el tejido social y prevenir conductas delictivas. Asimismo, reconoció el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas para mantener el blindaje de la capital.

Díaz González detalló que cerca del 40 % de los competidores inscritos provienen de otras entidades de la República Mexicana y del extranjero, lo que genera proyección para la ciudad.

Detalles del evento

La justa atlética comenzó a las 5:30 a. m. en las inmediaciones de Parque Centro, integrando las modalidades de 42 kilómetros individuales y relevos de 21 kilómetros. Como actividad previa, el sábado se realizó la competencia infantil La Moderna Kids.

Durante la jornada, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana implementó un operativo vial y de vigilancia que movilizó a 400 elementos, 50 patrullas y 30 motocicletas para garantizar la integridad de los deportistas y regular el tránsito en los diferentes sectores de la ruta.

Asistentes destacados

Al evento asistieron directivos de la empresa patrocinadora como Francisco Hernández López, director general de La Moderna; José Francisco Cossío, de Chrono Sport; José Abramo Lira, director de Cultura Física y Deporte del INEDEC; y Edgar Omar Puentes Montes, titular del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte.