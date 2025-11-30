Javier Díaz González instruye operativo de seguridad en diciembre en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Durante la décimo primera reunión de seguridad en Saltillo, el alcalde Javier Díaz González dio la instrucción de mantener permanente todo el mes de diciembre el operativo policial de prevención y reacción con el fin de proteger la integridad, así como el patrimonio de la ciudadanía.

¿Qué ocurrió?

En la mesa de trabajo se dio a conocer que durante El Buen Fin se tuvo un saldo blanco, por lo que durante el último mes del año participará todo el estado de fuerza de los diferentes agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz González agradeció el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas en el tema de seguridad, así como la coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina Armada de México.

"Yo les pido reforzar la presencia de nuestros elementos policiales; el patrullaje en todos los sectores de la ciudad, en las avenidas principales, al interior de las colonias, en los cajeros bancarios, en las zonas comerciales, en el primer cuadro de la ciudad, para que nuestra gente se sienta segura", instruyó el Alcalde a los diferentes mandos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Díaz González también apuntó que es fundamental continuar con un trabajo coordinado como se ha hecho hasta ahora y reiteró que la seguridad es la prioridad de prioridades en su gobierno.

El secretario de Seguridad Pública de Coahuila, Hugo Gutiérrez Rodríguez, reiteró el compromiso de seguir apoyando a Saltillo en este rubro, como se hace con el resto de los municipios del Estado.

"Reiterar la total disposición acatando la instrucción del gobernador Manolo Jiménez Salinas de trabajar cercanos con los municipios para apoyarlos en el tema de seguridad", afirmó Gutiérrez Rodríguez.

El teniente coronel Esteban Salazar León, comandante del 69 Batallón de Infantería, también dijo que el Ejército Mexicano mantiene su colaboración en las tareas de seguridad en Saltillo.

"Reiteramos el compromiso de la Sexta Zona Militar y del 69 Batallón de Infantería para las diversas actividades y sectores en los que los podamos apoyar", señaló Salazar León.

El comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, comentó que han sostenido reuniones de trabajo con las diferentes instituciones de seguridad, así como con representantes de la iniciativa privada y de la sociedad civil para estrechar la colaboración.

"Así vamos a seguir trabajando para mantener la paz y la tranquilidad en nuestra ciudad, para que Saltillo se mantenga como la capital más segura de México", afirmó el Comisionado de Seguridad.

A la reunión también asistió el jefe de Gabinete y Proyectos Estratégicos, César Iván Moreno Aguirre; Alejandro Muñoz Durán, de la Guardia Nacional; el delegado de la Fiscalía General del Estado en la región sureste, Julio César Loera Ruíz; el subsecretario operativo de Seguridad Pública de Coahuila, Héctor Flores Rodríguez.

Representantes del Poder Judicial del Estado, del COE; de la Agencia de Investigación Criminal del Centro de Justicia y Empoderamiento de las Mujeres, del Cereso de Saltillo, del Centro Nacional de Inteligencia, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, de la Policía Civil del Estado.

Asimismo, el secretario técnico municipal, Alfonso González Vélez; el director de Protección Civil y Bomberos, Francisco Martínez Ávalos; la directora del Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila, Sara Arizpe Ramos; titulares de las diferentes áreas y agrupamientos de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.