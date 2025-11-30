Frontera se prepara para el encendido del pino navideño este 2 de diciembre

Frontera, Coah.- La Navidad llegará oficialmente a Frontera este 2 de diciembre con el tradicional Encendido del Pino Navideño, que encabezará la alcaldesa Sari Pérez Cantú en la Estación Navidad de la Plaza Principal. Un evento preparado para reunir a las familias, iluminar la ciudad y dar inicio a una temporada llena de alegría, unión y esperanza.

La celebración es resultado del trabajo coordinado entre los departamentos de Arte y Cultura, dirigido por Jaime Delgado Quirino; el área de Educación, a cargo de Félix Alejandro Rodríguez Ramos; y el equipo de Logística y Eventos. Gracias a este esfuerzo conjunto, la Plaza Principal se convertirá en un espacio cálido, ordenado y lleno de detalles visuales que reflejan el espíritu de estas fechas.

A partir de las 6 de la tarde, los asistentes podrán disfrutar del encendido del Pino Monumental de 20 metros, acompañado de la iluminación de la Presidencia Municipal y los espacios decorativos instalados alrededor. Después del acto protocolario, se llevará a cabo un festival artístico con la participación de la rondalla de la Secundaria No. 4, dirigida por el maestro Pedro Limón, y de la Escuela de Danza Moderna OG Estudio, que aportará a la noche música, ritmo y color.

Como parte de la experiencia, niñas, niños y familias podrán convivir con botargas de duendes y osos polares, así como recorrer las villitas navideñas diseñadas especialmente para esta temporada, creando un ambiente perfecto para convivir y tomarse fotografías.

Con el Encendido del Pino, Frontera abre un mes lleno de actividades culturales y recreativas impulsadas por la administración de la alcaldesa Sari Pérez Cantú, reafirmando su compromiso de fortalecer nuestras tradiciones y ofrecer espacios de convivencia que unen a la comunidad.

La magia de la Navidad comienza este 2 de diciembre en Frontera y ¡Todas y todos están invitados!