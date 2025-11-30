Conductor ebrio abandona la escena tras atropellar a un hombre en Saltillo

SALTILLO, Coahuila.-La mañana de este domingo se registró un trágico incidente en el bulevar Los Pastores, a la altura del fraccionamiento Las Misiones, donde un hombre de alrededor de 40 años perdió la vida al ser atropellado mientras realizaba su rutina de ejercicio.

Según los primeros reportes, la víctima se desplazaba por un carril destinado a ciclistas y corredores cuando un automóvil gris irrumpió en la zona y lo arrolló.

¿Qué ocurrió?

Testigos señalaron que el conductor, quien habría estado bajo los efectos del alcohol, no se detuvo a brindar auxilio y abandonó la escena a toda prisa.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar tras recibir el reporte de emergencia; sin embargo, al evaluar al hombre confirmaron que ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad del impacto.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Agentes de la Fiscalía General del Estado acordonaron el área y comenzaron con las diligencias para esclarecer cómo ocurrieron los hechos. El cuerpo será trasladado al Servicio Médico Forense, donde se realizarán los estudios correspondientes mientras continúan las investigaciones para dar con el responsable.