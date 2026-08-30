Mejora Saltillo vías en todos los sectores

El gobierno municipal realiza trabajos de rehabilitación, iluminación, limpieza, señalización y protección vial en todos los sectores de Saltillo, informó el alcalde Javier Díaz González.

Con apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, personal municipal aplica pintura y da mantenimiento a barreras de contención y sus soportes. También reacomoda y sustituye muros de concreto dañados para reforzar la seguridad vial.

Acciones de la autoridad

Estas labores se llevan a cabo en los bulevares Nazario S. Ortiz Garza y Fundadores, entre otras vialidades. Cuadrillas de "Aquí Andamos" realizan barrido manual y mecánico, desazolve y deshierbe en los bulevares Isidro López Zertuche, Emilio Arizpe de la Maza, Mirasierra, José Musa de León y Antonio Cárdenas, entre otros.

"Nuestro principal objetivo es tener vialidades funcionales, seguras y en mejores condiciones para todas y todos, con una atención permanente que responda a las necesidades de movilidad de una ciudad que sigue creciendo", expresó Díaz González.

Detalles confirmados

El municipio también instaló nuevas luminarias a lo largo del periférico Luis Echeverría Álvarez para mejorar la visibilidad y la seguridad de automovilistas y peatones. Además, cuadrillas municipales limpian y pintan túneles y pasos a desnivel. Los trabajos incluyen la delimitación de carriles centrales y la aplicación de pintura en cordones cuneta de camellones ubicados en las principales vialidades.

Por instrucción del alcalde, continúan las jornadas de rehabilitación de pavimento deteriorado en avenidas principales y calles de colonias de los sectores sur, oriente, poniente, norte y centro.

Impacto en la comunidad

De acuerdo con el gobierno municipal, estas labores atienden una de las principales peticiones de la ciudadanía y buscan mantener vialidades funcionales y seguras ante el crecimiento de la ciudad.